Giovanni Allevi | Le statistiche mi danno 2 anni di vita ma io vivrò fino a 95

Giovanni Allevi è ancora sotto flebo per il mieloma che l’ha colpito. Ma sa come rallegrarsi: «È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato», ha scritto su Instagram. Non si tratta di chemioterapia: «È un farmaco potente ed efficace per la cura delle ossa. No, è un’altra cosa. Mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre. Anche il dolore alle ossa aumenta. Ma l’effetto è quello di rinforzare il tessuto osseo », spiega al Corriere della Sera. La forza e i sorrisi. Quella che ha, dice Allevi, «è una forza che ricevo anche dagli altri pazienti in quello che per me è un luogo sacro: la sala d’accettazione all’Istituto dei tumori. 🔗 Leggi su Open.online

Giovanni Allevi: «Il mieloma? Le sofferenze in ospedale, poi un budino al cioccolato, ed è gioia. Dicono che ho ancora due anni di vita, ma io arriverò fino a 95»

