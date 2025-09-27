Giovanni Allevi | Le statistiche mi danno 2 anni di vita ma io vivrò fino a 95 Il suo post

La malattia e la speranza. Giovanni Allevi continua la sua battaglia contro il mieloma e affronta cure impegnative che lo tengono ancora sotto flebo. Con ironia e dolcezza, racconta i piccoli momenti di felicità: «Alla fine della mia ventitreesima infusione, il budino al cioccolato è stata una gioia immensa», scrive sui social. Non si tratta di chemioterapia, ma di un farmaco mirato al rafforzamento del tessuto osseo, racconta al Corriere della Sera, che però comporta giorni difficili: «Mi fa stare male per 10 giorni, come se avessi la febbre, e il dolore alle ossa aumenta».

Giovanni Allevi: «Il mieloma? Le sofferenze in ospedale, poi un budino al cioccolato, ed è gioia. Dicono che ho ancora due anni di vita, ma io arriverò fino a 95» - Il compositore, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, condivide il percorso della malattia con i suoi follower. Segnala msn.com

Giovanni Allevi e la malattia: «Le statistiche sono contro di me, spero che mi venga detto che non ho più nulla» - Giovanni Allevi tornerà a esibirsi davanti al suo amato pubblico nel nuovo tour "Musica dell'Anima" che comincerà il 20 giugno prossimo al Teatro di Caracalla a Roma e toccherà le città di Taormina, ... Da ilmattino.it