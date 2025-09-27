Giovanni Allevi la vita oltre la malattia in Allevi – Back to life | Mi danno 2 anni ma io arriverò a 95

Dilei.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Allevi è un artista generoso, perché più volte ci ha condotti nel suo mondo, che fosse musicale o privato. E non si è sottratto nemmeno quando la malattia ha bussato alla sua porta, senza avvisare, facendolo piombare in un abisso dal quale è risalito con grande consapevolezza. Quella di una vita accidentata che scorre, di certo più ricca di un’esistenza priva di scosse, e che oggi racconta nel docufilm Allevi – Back to life in cui racchiude molto del suo mondo musicale. Giovanni Allevi non si arrende. La malattia non fa sconti, si sa, presentandosi nelle nostre vite senza lasciare spazio ad altro. 🔗 Leggi su Dilei.it

giovanni allevi la vita oltre la malattia in allevi 8211 back to life mi danno 2 anni ma io arriver242 a 95

© Dilei.it - Giovanni Allevi, la vita oltre la malattia in Allevi – Back to life: “Mi danno 2 anni, ma io arriverò a 95”

In questa notizia si parla di: giovanni - allevi

Giovanni Allevi porta "Musica dall'anima" a "La Fenice" di Venezia

Giovanni Allevi in concerto a Pratolino: show il 19 luglio nella magia del Parco

“Giovanni Allevi parole e musica” a Lampedusa: ecco quanto costerà il concerto del maestro

giovanni allevi vita oltreGiovanni Allevi: "Le statistiche mi danno due anni di vita. Il momento della diagnosi è stato devastante" - "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni, perché non credo alle statistiche". msn.com scrive

giovanni allevi vita oltreGli hanno dato 2 anni di vita, ma il pianista Giovanni Allevi ''non ci crede'' e continua le infusioni: ''Ho scelto questa strada'' - A Giovanni Allevi è stato detto che gli restano due anni di vita, ma lui non si arrende e non vuole crederci. Come scrive gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Allevi Vita Oltre