Giovanni Allevi la vita oltre la malattia in Allevi – Back to life | Mi danno 2 anni ma io arriverò a 95

Giovanni Allevi è un artista generoso, perché più volte ci ha condotti nel suo mondo, che fosse musicale o privato. E non si è sottratto nemmeno quando la malattia ha bussato alla sua porta, senza avvisare, facendolo piombare in un abisso dal quale è risalito con grande consapevolezza. Quella di una vita accidentata che scorre, di certo più ricca di un’esistenza priva di scosse, e che oggi racconta nel docufilm Allevi – Back to life in cui racchiude molto del suo mondo musicale. Giovanni Allevi non si arrende. La malattia non fa sconti, si sa, presentandosi nelle nostre vite senza lasciare spazio ad altro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giovanni Allevi, la vita oltre la malattia in Allevi – Back to life: “Mi danno 2 anni, ma io arriverò a 95”

In questa notizia si parla di: giovanni - allevi

Giovanni Allevi porta "Musica dall'anima" a "La Fenice" di Venezia

Giovanni Allevi in concerto a Pratolino: show il 19 luglio nella magia del Parco

“Giovanni Allevi parole e musica” a Lampedusa: ecco quanto costerà il concerto del maestro

Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma io arriverò a 95” #giovanniallevi #27settembre https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/giovanni-allevi-due-anni-vita-malattia_104017570-202502k.shtml… - X Vai su X

Condivide i momenti difficili attraverso i suoi canali social, Giovanni Allevi, senza però mai far mancare il sorriso a chi lo segue e continua a incoraggiarlo con messaggi di affetto. Ed è così che racconta, a margine dell'ennesima terapia all'Istituto Nazionale d - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Allevi: "Le statistiche mi danno due anni di vita. Il momento della diagnosi è stato devastante" - "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni, perché non credo alle statistiche". msn.com scrive

Gli hanno dato 2 anni di vita, ma il pianista Giovanni Allevi ''non ci crede'' e continua le infusioni: ''Ho scelto questa strada'' - A Giovanni Allevi è stato detto che gli restano due anni di vita, ma lui non si arrende e non vuole crederci. Come scrive gossip.it