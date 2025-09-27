Giovanni Allevi la rivelazione da brividi sulla malattia | Quanto mi resta…

Personaggi tv. “Quanto mi resta, ho scelto così”: Giovanni Allevi, la rivelazione da brividi sulla malattia – Il celebre pianista Giovanni Allevi torna a far parlare di sé, ma questa volta non è per una nuova melodia o un sold out nei teatri. Dopo un lungo silenzio, Allevi ha deciso di raccontare la sua battaglia contro il mieloma multiplo con una sincerità spiazzante e, diciamolo, anche con un certo stile tutto suo. Ebbene sì, il musicista non ha perso l’ironia, nemmeno davanti alla malattia! “Quanto mi resta, ho scelto così”: Giovanni Allevi, la rivelazione da brividi sulla malattia. A 56 anni e ben ventitré infusioni sulle spalle, Giovanni Allevi affronta la malattia con una determinazione che lascia senza parole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

