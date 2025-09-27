Il pianista marchigiano, la cui diagnosi di malattia risale a tre anni fa, condivide sui social il suo percorso di cure. E in una nuova intervista si racconta: «Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Allevi e la sua lotta contro il mieloma: «Secondo le statistiche ho due anni, ma prometto che festeggerò i 95»