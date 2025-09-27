Giovanni Allevi e la sua lotta contro il mieloma | Secondo le statistiche ho due anni ma prometto che festeggerò i 95
Il pianista marchigiano, la cui diagnosi di malattia risale a tre anni fa, condivide sui social il suo percorso di cure. E in una nuova intervista si racconta: «Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: giovanni - allevi
Un sorriso sincero, una flebo, qualche parola: «È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato». È il compositore Giovanni Allevi in un post su Instagram. Ogni volta — da tre anni, da quando
Giovanni Allevi: "Le statistiche mi danno due anni di vita. Il momento della diagnosi è stato devastante"
Giovanni Allevi: "Per la statistica ho ancora due anni di vita" - "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni", così Giovanni Allevi parla della sua lotta contro la malattia. Riporta rockol.it
“Quanto mi resta da vivere..” Giovanni Allevi si confida sulla malattia, la prospettiva devastante del musicista - Giovanni Allevi condivide la sua battaglia contro il mieloma multiplo, affrontando la malattia con coraggio e ottimismo. Come scrive bigodino.it