Giovanni Allevi e la sua lotta contro il mieloma | Secondo le statistiche ho due anni ma prometto che festeggerò i 95

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pianista marchigiano, la cui diagnosi di malattia risale a tre anni fa, condivide sui social il suo percorso di cure. E in una nuova intervista si racconta: «Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo allora sì sto vivendo pienamente il presente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

giovanni allevi sua lottaGiovanni Allevi: "Per la statistica ho ancora due anni di vita" - "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni", così Giovanni Allevi parla della sua lotta contro la malattia. Riporta rockol.it

giovanni allevi sua lotta“Quanto mi resta da vivere..” Giovanni Allevi si confida sulla malattia, la prospettiva devastante del musicista - Giovanni Allevi condivide la sua battaglia contro il mieloma multiplo, affrontando la malattia con coraggio e ottimismo. Come scrive bigodino.it

