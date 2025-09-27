Il celebre pianista e compositore Giovanni Allevi continua ad aprirsi sul mieloma, la grave neoplasia delle cellule del midollo osseo, che lo ha colpito e costretto a un’improvvisa pausa dai palcoscenici. La diagnosi di mieloma è stata comunicata dall’artista stesso tramite i social media nel giugno del 2022 e l’annuncio venne accolto con grande commozione dai fan e da tutto il mondo della cultura. Da allora, Allevi è sottoposto a un percorso di cura che include infusioni (molto dolorose), per la cura delle ossa. Sebbene non si tratti di chemioterapia, il trattamento è impegnativo: “Mi fa stare male per 10 giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giovanni Allevi “avvisa” il mieloma: “Le statistiche mi danno due anni di vita? Festeggerò i 95”