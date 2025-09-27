Giovani mobilità e demografia | il futuro dell’Emilia-Romagna e Rimini tra attrazione e dispersione
Negli ultimi dieci anni, il numero di giovani tra i 18 e i 34 anni che lasciano la provincia di Rimini per trasferirsi all’estero è quadruplicato: da 2 a 8 ogni mille residenti. Il 49% di chi parte è laureato. A livello regionale, il dato è simile: 7,8 ogni mille abitanti, ma con punte che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: giovani - mobilit
Anche Martina Franca presenta il programma della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Incentivare il trasporto pubblico locale e limitare l’utilizzo dell’auto sono gli obiettivi di una campagna tra i più giovani. Vai su Facebook
Neet, in Lombardia 150mila giovani che non studiano o lavorano: il dibattito all'Alfabeto del futuro - Nel cuore del forum L’Alfabeto del futuro, l’evento di Repubblica e Affari&Finanza dedicato a formazione e ricerca, il tema dei Neet diventa protagonista. Come scrive milano.repubblica.it
Rome Future Week 2025: le mutazioni del futuro passano dai giovani - Dal 15 al 21 settembre 2025, Roma si trasformerà ancora una volta nella capitale dell’innovazione con la terza edizione della Rome Future Week, il festival diffuso ideato da Scai Comunicazione in ... Scrive romatoday.it