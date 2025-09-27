Giovani alta formazione per 80 laureati | nascono i nuovi divulgatori agricoli in Campania 

“Parte il corso di  alta formazione destinato a 80 giovani laureati campani,  sessanta dei quali saranno inseriti, almeno  fino al 30 settembre 2029, negli organici dei Centri di Divulgazione Agricola a supporto degli staff regionali.  Un’iniziativa che valorizza i talenti del nostro territorio e contribuisce ad accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze della comunità agricola campana.” Lo annuncia  Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, presentando il  nuovo programma formativo per “Esperti in servizi di consulenza e divulgazione agricola”, reso possibile grazie a un accordo di collaborazione tra la Regione Campania,  le cinque università statali campane e il CUR,  finanziato con le risorse del CSR Campania 2023-2027 (decreto n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

