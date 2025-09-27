Giovani alta formazione per 80 laureati | nascono i nuovi divulgatori agricoli in Campania
"Parte il corso di alta formazione destinato a 80 giovani laureati campani, sessanta dei quali saranno inseriti, almeno fino al 30 settembre 2029, negli organici dei Centri di Divulgazione Agricola a supporto degli staff regionali. Un'iniziativa che valorizza i talenti del nostro territorio e contribuisce ad accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze della comunità agricola campana." Lo annuncia Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, presentando il nuovo programma formativo per "Esperti in servizi di consulenza e divulgazione agricola", reso possibile grazie a un accordo di collaborazione tra la Regione Campania, le cinque università statali campane e il CUR, finanziato con le risorse del CSR Campania 2023-2027
