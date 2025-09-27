Pisa, 27 settembre 2025 – Sedici palloncini sono volati in cielo per l’ultimo saluto a Leonardo Renzoni, 16 anni, il giovane morto nel parcheggio della zona commerciale di Pisa vicino al canale dei Navicelli (dove si trova il grande magazzino Ikea) mentre faceva evoluzioni con la sua moto. Lo scontro con l’amico (anche lui ha perso la vita) non ha lasciato scampo al sedicenne. I tanti amici, molti conosciuti proprio tramite la passione per la moto, si sono stretti alla famiglia per i funerali che si sono svolti nella basilica di San Piero a Grado, appena fuori Pisa. Un dolore senza fine per i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane morto in moto nel parcheggio, “Ciao Leonardo, i tuoi 16 anni indimenticabili”