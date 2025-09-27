Giovane cuoco ammazzato perché chiedeva indietro un prestito di 100 euro

Spoleto, 27 settembre 2025 – Lo ha ucciso per un debito di poco più di 100 euro. Ha confessato Dmytro Shuryn, accusato di omicidio, distruzione ed occultamento del cadavere dell’amico 21enne, ex collega di lavoro, Bala Sagor, detto Obi. Giovane ucciso e fatto a pezzi, fermato 33enne amico della vittima: svolta nelle indagini Il 33enne ucraino, arrestato all’alba di giovedì mattina, ha confessato il delitto nel corso dell’interrogatorio nell’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta ieri mattina al carcere di Maiano, alla presenza del procuratore capo Claudio Cicchella, della sostituta Roberta Del Giudice e del gip Maria Silvia Festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

