Giornate europee del patrimonio due giorni di visite ed eventi speciali
Si tengono oggi 27 settembre e domani 28 settembre le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) 2025, due giorni pensati per scoprire il patrimonio culturale con visite speciali gratuite. Moltissimi enti culturali e non a.
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Giornate Europee del Patrimonio 2025: apertura della Chiesa di Santa Maria dell’Incoronata - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni ... Secondo napolitoday.it
Giornate Europee del Patrimonio. Al Museo Archeologico di Alife tavola rotonda sulle architetture del Medio Volturno - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, l'evento culturale promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione ... Da clarusonline.it