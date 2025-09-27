Giornate Europee del Patrimonio 2025 | aperture straordinarie nei siti della SABAP NA-MET

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con un programma che intreccia mare, archeologia e paesaggio, offrendo al pubblico la possibilità di vivere dal vivo luoghi straordinari e solitamente non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it