giornate del patrimonio visite ed eventi nei musei

Tornano oggi e domani le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa dedicata quest’anno a ’ Architetture: l’arte di costruire ’. Come ogni anno, oggi, nei musei statali a pagamento l’ingresso per le aperture straordinarie serali (19-22) avrà il costo simbolico di un euro. Oggi e domani sono aperti in orario pomeridiano (fino alle 18,30) il Museo di San Marco, il Cenacolo di Sant’Apollonia e il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, e stamani il Chiostro dello Scalzo. Al Museo di San Marco sarà possibile ammirare la mostra ’Beato Angelico’, dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico; al Cenacolo di Andrea de Sarto a San Salvi domani (ore 10-11,30) Virgilio Sieni tiene la prima delle sue lezioni sul gesto nei Cenacoli fiorentini del progetto ’Col corpo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
