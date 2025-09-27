giornate del patrimonio si schiudono scrigni

Per il terzo anno consecutivo, oggi e domani numerosi musei, spazi espositivi e luoghi della cultura del Comune di Bologna e area metropolitana aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio. L’attività è realizzata con il coordinamento del Settore Musei Civici del Comune e della Città metropolitana, in un’ottica di valorizzazione del sistema museale metropolitano e di integrazione tra le sue diverse articolazioni. Quest’anno il tema generale è Architetture: l’arte di costruire e nel nostro territorio sono 42 i luoghi coinvolti in 13 Comuni, con 86 attività proposte tra aperture straordinarie, visite guidate, itinerari all’aperto, incontri, degustazioni, laboratori per il pubblico più giovane e iniziative per famiglie (tutte le informazioni sulle aperture sono disponibili sul sito www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

