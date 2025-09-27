Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro a Misilmeri il programma

Si terrà presso il Comune di Misilmeri il prossimo 12 ottobre la 75ª Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul Lavoro organizzata dalla sede Anmil di Palermo con il seguente programma.Alle ore 10:30 raduno dei partecipanti presso la villetta dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale

Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza, Latina aderisce

Giornata nazionale SLA, Livorno si illumina di verde: il programma delle iniziative dal 18 al 20 settembre

Facciata Palazzo Madama si colora di verde per Giornata Nazionale SLA

La Giornata nazionale 2026 in ricordo delle vittime di mafia si terrà a Torino: l’annuncio di Libera https://lastampa.it/torino/2025/09/27/news/giornata_nazionale_vittime_mafia_2026_torino-15327072/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA Domenica 28 settembre Piazza Stradivari e Piazza Marconi, Cremona Si celebra anche a Cremona la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, evento annuale, promosso dall’ASI (Automotoclub Stor - facebook.com Vai su Facebook

Tgr e Anmil insieme per raccontare il dramma degli incidenti sul lavoro - Una campagna di informazione, attraverso servizi e interviste nei telegiornali e nelle rubriche della Testata Regionale. Segnala rainews.it

INCIDENTI SU LAVORO: UNA GIORNATA PER NON DIMENTICARE - Le cifre degli infortuni sul lavoro parlano chiaro: ogni giorno si verificano 2. Da disabili.com