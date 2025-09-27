Giornata mondiale del cuore | screening per la prevenzione
IN DIVERSE STRUTTURE. Prendersi a cuore la propria salute. In vista della Giornata mondiale del cuore, lunedì 29 settembre, diverse strutture sanitarie bergamasche sono in campo con alcune iniziative dedicate alla prevenzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
? GIORNATA MONDIALE DEL CUORE in occasione di questa giornata domenica 28 settembre alle ore 09.00 dalla sede avis si terrà la passeggiata in bicicletta. Al ritorno previsto per le ore 12.00 al campo sportivo di Gabella verrà inaugurata una nuova PO - facebook.com Vai su Facebook
Ascolta il cuore: screening gratuiti e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale per il Cuore 2025 - In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore 2025, GVM Care & Research promuove screening cardiologici gratuiti e una campagna nazionale di sensibilizzazione con il motto “Ascolta il cuore”. ligurianotizie.it scrive