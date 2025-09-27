Giornata mondiale del cuore | screening per la prevenzione

Ecodibergamo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN DIVERSE STRUTTURE. Prendersi a cuore la propria salute. In vista della Giornata mondiale del cuore, lunedì 29 settembre, diverse strutture sanitarie bergamasche sono in campo con alcune iniziative dedicate alla prevenzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giornata mondiale del cuore screening per la prevenzione

© Ecodibergamo.it - Giornata mondiale del cuore: screening per la prevenzione

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale cuore screeningGiornata mondiale del cuore: screening per la prevenzione - In vista della Giornata mondiale del cuore, lunedì 29 settembre, diverse strutture sanitarie bergamasche sono in campo con alcune iniziative ... Da ecodibergamo.it

giornata mondiale cuore screeningAscolta il cuore: screening gratuiti e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale per il Cuore 2025 - In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore 2025, GVM Care & Research promuove screening cardiologici gratuiti e una campagna nazionale di sensibilizzazione con il motto “Ascolta il cuore”. ligurianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Cuore Screening