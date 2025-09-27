Giornata Mondiale del Cuore Montecitorio si illumina di rosso

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla “Giornata Mondiale del Cuore – World Heart Day 2025”, prevista per il 29 settembre. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore rosso, simbolo dell’iniziativa, con proiezione della scritta “Giornata Mondiale del Cuore” dalle ore 19.30 di lunedì 29 settembre all’una di martedì 30. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

