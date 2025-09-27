" Senza giornalismo non c’è democrazia ". È con queste parole che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha aperto il seminario “Giornalisti sicuri: la necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare“, svoltosi a Villa Madama su iniziativa della presidenza del Consiglio e della Farnesina. Al centro del confronto, la sicurezza degli inviati italiani all’estero, spesso chiamati a operare in contesti ostili, tra conflitti, instabilità e crisi umanitarie. Un’occasione, quella romana, per affermare un principio chiaro: il giornalismo non è un mestiere da romantici solitari, ma un presidio civile che merita protezione concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornalisti e guerre, un fondo speciale di protezione