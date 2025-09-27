Giorgio Armani le sue creazioni in mostra alla Pinacoteca di Brera
Per la prima volta le sale della Pinacoteca di Brera ospitano una mostra, che conta più di centoventi creazioni, sul coerente percorso di stile tracciato da Giorgio Armani. È Milano Per Amore, un viaggio stilistico che intreccia storia pittorica e storia della moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»
La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani
L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato
La storia di #GiorgioArmani è legata da sempre a quella di #VogueItalia, in un dialogo che affonda le radici negli albori del marchio. Fu infatti Flavio Lucchini, geniale art director del giornale, a comporne il logo nel 1974, scegliendo il carattere Bodoni originale
L'eredità di Giorgio $Armani : emergono i contenuti dei due testamenti. I diritti di voto passano a Dell'Orco e ai due nipoti. Quotazione in Borsa o cessione nei prossimi tre anni. $Tg1 Giovanna Savini
