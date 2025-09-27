Giorgio Armani le sue creazioni in mostra alla Pinacoteca di Brera

Per la prima volta le sale della Pinacoteca di Brera ospitano una mostra, che conta più di centoventi creazioni, sul coerente percorso di stile tracciato da Giorgio Armani. È Milano Per Amore, un viaggio stilistico che intreccia storia pittorica e storia della moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

