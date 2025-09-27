Giorgia Palmas chi è la moglie di Filippo Magnini | L’ho conosciuta grazie ad Alessandro Martorana

Gli albori della liaison tra Filippo Magnini e sua moglie Giorgia Palmas risalgono al 2018, da diversi mesi l’ex velina aveva concluso la relazione con Vittorio Brumotti. Con il nuotatore è subito colpo di fulmine; lo dimostrano le tappe che hanno scandito la loro relazione in questi 7 anni. Già nel 2020 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Mia – seconda per Giorgia Palmas – mentre nel 2021, dopo il rinvio a causa del Covid, hanno compiuto il grande passo del matrimonio. La bellezza dell’amore tra Filippo Magnini e sua moglie Giorgia Palmas si evince soprattutto tramite i social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Giorgia Palmas, chi è la moglie di Filippo Magnini: “L’ho conosciuta grazie ad Alessandro Martorana”

In questa notizia si parla di: giorgia - palmas

“È stato Sarcina a spingermi a lavorare come mamma influencer”, le parole di Clizia Incorvaia in tv. Poi lo ‘scontro’ con Elena Santarelli e Giorgia Palmas

La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie 5 anni: il ricordo del giorno del parto

Giorgia Palmas festeggia il compleanno della figlia Mia con il party rosa a tema beauty

Giorgia Palmas real - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini: la figlia Mia/ “Il primo bacio? Una scena da film!” - Giorgia Palmas, chi è la moglie di Filippo Magnini: come si sono conosciuti, la coppia sta insieme dal 2018 e ha una figlia di nome Mia ... Scrive ilsussidiario.net

Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Chi è l'ex nuotatore? Età, figli, moglie, il nuoto, cosa fa adesso - Questa sera torna l'iconico dancing show di Rai 1, Ballando con le stelle, e, tra i nuovi concorrenti, c'è anche ... Secondo ilmessaggero.it