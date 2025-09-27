Quando si parla di Quirinale, al Nazareno entrano sempre in stato di agitazione. Figurarsi ora che un grande vecchio come Lamberto Dini ha ventilato una ipotesi clamorosa: Giorgia Meloni al Colle, quando scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella. La scadenza naturale è ancora lontana, il 2029, anche se uno scenario più complesso potrebbe contemplare le dimissioni del presidente già nel 2027, al termine di questa legislatura. Anche per questo, come suggerisce Carmelo Caruso in un retroscena del Foglio, nel Pd si stanno già applicando al dossier e il più attivo è, come sempre, Dario Franceschini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni al Quirinale, rumors su Franceschi: "Pericolosa, va impedito ad ogni costo"