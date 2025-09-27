Giorgia Meloni al Quirinale rumors su Franceschi | Pericolosa va impedito ad ogni costo

Liberoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si parla di Quirinale, al Nazareno entrano sempre in stato di agitazione. Figurarsi ora che un grande vecchio come Lamberto Dini ha ventilato una ipotesi clamorosa: Giorgia Meloni al Colle, quando scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella. La scadenza naturale è ancora lontana, il 2029, anche se uno scenario più complesso potrebbe contemplare le dimissioni del presidente già nel 2027, al termine di questa legislatura. Anche per questo, come suggerisce Carmelo Caruso in un retroscena del Foglio,  nel Pd si stanno già applicando al dossier e il più attivo è, come sempre, Dario Franceschini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

giorgia meloni al quirinale rumors su franceschi pericolosa va impedito ad ogni costo

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni al Quirinale, rumors su Franceschi: "Pericolosa, va impedito ad ogni costo"

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Giorgia Meloni, lo sfregio a Manfredonia: foto imbrattata e insulti

giorgia meloni quirinale rumorsI "cornetti" di Franceschini: "Impedire a Meloni di arrivare al Quirinale. E' un pericolo" - "Se Meloni arrica al Colle, cambia la natura sistemica del paese. Da ilfoglio.it

giorgia meloni quirinale rumors“Giorgia Meloni pronta per il Quirinale”: l’ex premier spiazza tutti - L'ex premier Lamberto Dini elogia il governo di Giorgia Meloni in un'intervista a Il Tempo e ne ipotizza l'ascesa al Quirinale. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Quirinale Rumors