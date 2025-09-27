Giorgia Meloni al Quirinale rumors su Franceschi | Pericolosa va impedito ad ogni costo
Quando si parla di Quirinale, al Nazareno entrano sempre in stato di agitazione. Figurarsi ora che un grande vecchio come Lamberto Dini ha ventilato una ipotesi clamorosa: Giorgia Meloni al Colle, quando scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella. La scadenza naturale è ancora lontana, il 2029, anche se uno scenario più complesso potrebbe contemplare le dimissioni del presidente già nel 2027, al termine di questa legislatura. Anche per questo, come suggerisce Carmelo Caruso in un retroscena del Foglio, nel Pd si stanno già applicando al dossier e il più attivo è, come sempre, Dario Franceschini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Giorgia Meloni, lo sfregio a Manfredonia: foto imbrattata e insulti
Giorgia #Meloni: “Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella - al quale siamo grati - hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in p - X Vai su X
Giorgia Meloni vede complotti ovunque: ora anche la missione umanitaria della #Flotilla sarebbe “contro il suo governo”. Basta teatrini vittimistici: il governo prenda una posizione chiara su ciò che accade a Gaza e garantisca protezione alla Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook
I "cornetti" di Franceschini: "Impedire a Meloni di arrivare al Quirinale. E' un pericolo" - "Se Meloni arrica al Colle, cambia la natura sistemica del paese. Da ilfoglio.it
“Giorgia Meloni pronta per il Quirinale”: l’ex premier spiazza tutti - L'ex premier Lamberto Dini elogia il governo di Giorgia Meloni in un'intervista a Il Tempo e ne ipotizza l'ascesa al Quirinale. Come scrive newsmondo.it