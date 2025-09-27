Giorgia esplode con Golpe | il ritorno che conquista tutti
. Il ritorno dell’artista romana tra emozioni, tour sold out e un videoclip sorprendente. Giorgia con il nuovo singolo “Golpe” regala al pubblico un momento unico nella musica italiana. Non si tratta solo di un brano inedito, ma del racconto della forza di un’artista capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. La canzone, già protagonista in radio e piattaforme digitali, rappresenta il miglior debutto femminile del 2025, confermando la straordinaria energia della voce di Giorgia. “Golpe” è una ballata pop d’autore intensa e raffinata, scritta insieme a Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, con la produzione di Dardust. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
