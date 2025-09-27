Giorgia canta Golpe all’ultima tappa del tour estivo | il brano spopola in radio È il più alto debutto di un’artista femminile in classifica nel 2025 – VIDEO
Ieri sera, 26 settembre, Giorgia è tornata per la seconda volta alla Reggia di Caserta per chiudere il tour estivo “Come Saprei Live 2025”. In tutto 9 eventi speciali tutti sold out per celebrare i trent’anni di “Come Saprei”. La cantante ha anche intonato per la seconda volta dal vivo, dopo l’anteprima ai “Tim Music Awards” all’Arena di Verona, il nuovo singolo “Golpe”. Al suo fianco il produttore Dardust al pianoforte. Il brano è stato accolto molto bene dalle radio: è il più alto debutto femminile in classifica Earone nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla numero uno nel primo giorno di programmazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: giorgia - canta
X Factor 2025, Vicky canta “La cura per me” e duetta con Giorgia in napoletano: standing ovation
Giorgia in Golpe canta l’amore e il distacco: testo, video e significato del nuovo singolo
Giorgia canta e io ballo con i topi in piazza Plebiscito. Dedicato a San Gennaro, rosso di vergogna. Ma c’é puzza anche di sfruttamento giovanile di ragazzi che lavorano dietro le quinte, cinque euro all’ora. Ho chiesto: Avete contratto e assicurazione? No.
Tra una cliente e l’altra si Canta il Nuovo Singolo di @giorgia - Golpe - facebook.com Vai su Facebook
#XFactor2025, #Vicky canta "#Lacuraperme" e duetta con #Giorgia in napoletano: standing ovation - X Vai su X
“Golpe” è il nuovo singolo di Giorgia: il brano è firmato anche da Calcutta - Dopo essere tornata in tv alla conduzione della nuova edizione di X Factor, Giorgia torna anche con nuova musica: fuori da oggi, venerdì 19 settembre, Golpe, il suo ultimo singolo, che potete ... Da deejay.it
Giorgia in Golpe canta l’amore e il distacco: testo, video e significato del nuovo singolo - Giorgia con "Golpe" mette a segno il suo colpo di stato parlando di una relazione d'amore tormentata da cui distaccarsi con consapevolezza. Scrive superguidatv.it