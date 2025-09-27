Giorgia canta Golpe all’ultima tappa del tour estivo | il brano spopola in radio È il più alto debutto di un’artista femminile in classifica nel 2025 – VIDEO

Ieri sera, 26 settembre, Giorgia è tornata per la seconda volta alla Reggia di Caserta per chiudere il tour estivo “Come Saprei Live 2025”. In tutto 9 eventi speciali tutti sold out per celebrare i trent’anni di “Come Saprei”. La cantante ha anche intonato per la seconda volta dal vivo, dopo l’anteprima ai “Tim Music Awards” all’Arena di Verona, il nuovo singolo “Golpe”. Al suo fianco il produttore Dardust al pianoforte. Il brano è stato accolto molto bene dalle radio: è il più alto debutto femminile in classifica Earone nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla numero uno nel primo giorno di programmazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

