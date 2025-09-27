Giochi musica e solidarietà | la Pigiama Run conquista Padova

Padovaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri la quarta edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata solidale organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che ha coinvolto in contemporanea altre 32 città italiane. La manifestazione ha visto la partecipazione di 1.554 iscritti, tutti vestiti in pigiama. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: giochi - musica

