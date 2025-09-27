Giochi horror in arrivo nel 2025 da non perdere

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione autunnale del 2025 si preannuncia ricca di uscite nel settore dei giochi horror, offrendo agli appassionati numerosi titoli di grande impatto. Tra le novità più attese troviamo un mix di ambientazioni inquietanti, stili grafici innovativi e trame oscure, che promettono di amplificare l’esperienza del brivido. Di seguito vengono analizzati i principali titoli in uscita tra ottobre e fine anno, con dettagli sulle caratteristiche distintive e sui protagonisti di ciascun gioco. le principali uscite horror tra ottobre e fine 2025. little nightmares 3 – 9 ottobre 2025. Il terzo capitolo della saga sviluppata da Supermassive Games prosegue la narrazione attraverso ambientazioni atmosferiche e disturbanti, simili a quelle dei precedenti episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

giochi horror in arrivo nel 2025 da non perdere

© Jumptheshark.it - Giochi horror in arrivo nel 2025 da non perdere

In questa notizia si parla di: giochi - horror

Giochi horror classici che superano i titoli moderni

Giochi horror dimenticati ispirati a famosi film dell’orrore

Migliori giochi horror su steam sotto i 10 euro

giochi horror arrivo 2025PlayStation 5, tanti giochi in arrivo ad ottobre - Per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi, sembra che il mese di ottobre stupirà. Segnala tecnoandroid.it

giochi horror arrivo 2025PlayStation Plus ottobre 2025: Annunciati i giochi del catalogo Essential e non solo - Nell’ultimo State of Play, Sony ha ufficializzato la lineup di giochi gratuiti disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential nel mese di ottobre 2025. Si legge su icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Giochi Horror Arrivo 2025