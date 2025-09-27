Ginnastica Estetica Camp per oltre 170 atlete

Oltre 170 atlete si sono date appuntamento a Cesenatico per l’Agg Summer Camp, un’importante manifestazione di Ginnastica Estetica di Gruppo. Sotto l’egida della Fisac, la Federazione italiana sport acrobatici e coreografici, all’Accademia Acrobatica si è battuto il record di partecipanti, in un camp che ha assunto una connotazione internazionale. Assieme alle atlete provenienti da tutte le regioni italiane con una larga partecipazione del centro e nord Italia, in questo spicchio di Adriatico si sono date appuntamento ginnaste provenienti da Germania, Stati Uniti, Svizzera e Repubblica Ceca. In cabina di regia la Fisac e la coordinatrice Yana Romanova, ex atleta russa da anni residente in Italia, hanno coinvolto sette master coach italiani, estoni e spagnoli, e otto tecnici della National Team proveniente dalla Bulgaria, una gloriosa formazione che lo scorso anno ha conquistato l’argento ai Mondiali e quest’anno ha vinto l’oro nella Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

