Ginnastica artistica Manrique Larduet vince l’all-around ai Campionati Italiani Abbadini 2° errore di Targhetta

Manrique Larduet Bicet ha vinto il concorso generale dei Campionati Italiani di ginnastica artistica, imponendosi a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) con il punteggio complessivo di 81.250. L’atleta di origini cubane, medagliato ai Mondiali di Glasgow 2015 (argento nell’all-around e bronzo alla sbarra), è sceso in pedana con i colori della Ginnastica Civitavecchia, da più di un anno vive, risiede e lavora nella località laziale e oggi ha conquistato il titolo. Al momento non è stato effettuato un cambio di nazionalità, dunque Larduet non potrà partecipare ai Mondiali, in programma a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre, con i colori dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

