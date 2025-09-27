Ginnastica artistica Alice D’Amato guida gli Assoluti 2025 | sorprese Perotti e Fioravanti a Quartu Sant’Elena

La campionessa ligure chiude al comando dopo la prima giornata, ma dietro spuntano le giovanissime Perotti e Fioravanti. Oggi e domani decisive le sfide finali, tutte in diretta streaming su Sportface Tv. La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica ha regalato spettacolo al Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena, dove ieri si è disputata Gara 1 femminile. Alice D’Amato (Fiamme Oro) si è confermata la leader indiscussa, chiudendo con un complessivo 56.800 punti e imponendosi con sicurezza sugli attrezzi: 14.200 al volteggio, 14.600 alle parallele, 14.500 alla trave e 13. 🔗 Leggi su Sportface.it