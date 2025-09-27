Gigi d' Alessio | Matteo Paolillo sarà me in un film ma sai cantare?

Napoli, 27 set. (askanews) - Gigi D'Alessio ha annunciato da Piazza del Plebiscito a Napoli, gremita per il suo concerto sold-out venerdì 26 settembre, che l'attore Matteo Paolillo, a sorpresa sul palco, lo interpreterà in un prossimo atteso film. "Per l'anno prossimo uscirà un film sulla mia vita, cominciando da quando ero bambino, Matteo Paolillo sarà Gigi d'Alessio da piccolo. Tu vuoi fare Gigi D'Alessio, ma almeno una canzone di Gigi d'Alessio la conosci?", gli ha chiesto il celebre cantautore, invitandolo poi a duettare sulle note di "Spiegame cherè". Il progetto, dal titolo "Solo se canti tu", è una produzione Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema, con la regia di Luca Miniero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gigi d'Alessio: Matteo Paolillo sarà me in un film, ma sai cantare?

