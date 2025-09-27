Gigi D’Alessio annuncia che Matteo Paolillo lo interpreterà nel film Solo se canti tu guarda il video

Annunciato durante il concerto a Napoli il film Solo se canti tu, con Matteo Paolillo nei panni del giovane Gigi D’Alessio « Vedere la mia storia sul grande schermo è emozione che non si può spiegare »: guarda il VIDEO. Piazza del Plebiscito, gremita per l’ennesimo sold-out di Gigi D’Alessio, è stata il palcoscenico perfetto per un annuncio capace di unire musica e cinema. Durante la serata del 26 settembre, il pubblico ha accolto con un’ovazione Matteo Paolillo, chiamato a interpretare sul grande schermo il cantautore partenopeo agli esordi nel film Solo se canti tu. La regia sarà affidata a Luca Miniero, con il supporto produttivo di Titanus Production, Pepito Produzioni e Rai Cinema. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

