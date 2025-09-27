Gigi D’Alessio annuncia che Matteo Paolillo lo interpreterà nel film Solo se canti tu guarda il video
Annunciato durante il concerto a Napoli il film Solo se canti tu, con Matteo Paolillo nei panni del giovane Gigi D’Alessio « Vedere la mia storia sul grande schermo è emozione che non si può spiegare »: guarda il VIDEO. Piazza del Plebiscito, gremita per l’ennesimo sold-out di Gigi D’Alessio, è stata il palcoscenico perfetto per un annuncio capace di unire musica e cinema. Durante la serata del 26 settembre, il pubblico ha accolto con un’ovazione Matteo Paolillo, chiamato a interpretare sul grande schermo il cantautore partenopeo agli esordi nel film Solo se canti tu. La regia sarà affidata a Luca Miniero, con il supporto produttivo di Titanus Production, Pepito Produzioni e Rai Cinema. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: gigi - alessio
Coldplay e il tradimento, era successo anche a Gigi D’Alessio (costretto a risarcire gli amanti)
Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre
Gigi D’Alessio, festa grande per il primo compleanno della figlia: com’è oggi Ginevra
Radio Kiss Kiss Italia. . Gigi d'Alessio ed Emma Marrone cantano insieme "Cu'mme" ? TT | @francescovarriale #RadioKissKissItalia - facebook.com Vai su Facebook
Castellammare, usa una maschera di Gigi D'Alessio per rubare un’auto: arrestato un pugile https://tg.la7.it/cronaca/castellammare-maschera-gigi-dalessio-furto-pugile-arrestato-andrea-izzo-20-09-2025-244527… - X Vai su X
Gigi D'Alessio, arriva il film sulla sua vita. A interpretarlo sarà Matteo Paolillo, il volto di Edoardo in Mare Fuori - Dopo anni di carriera costellati da successi, emozioni e trasformazioni, il cantautore napoletano ha deciso di portare sullo schermo ... Scrive ilgiornale.it
Matteo Paolillo, star di “Mare fuori”, sarà Gigi D’Alessio nel biopic di Luca Miniero - Solo se canti tu (titolo provvisorio) di Luca Miniero (Benvenuto al Sud) si concentra sugli esordi di Gigi D’Alessio, dai primi passi al pianoforte, al pianobar, ai matrimoni accanto a Mario Merola, ... Lo riporta iodonna.it