Li abbiamo travolti. Li abbiamo demoliti. Li abbiamo surclassati. Li abbiamo tramortiti con un gioco a tutto campo, picchiando forte in attacco, insistendo al servizio, alzando le barricate a muro, migliorando l’efficienza difensiva, non mollando nei momenti più difficili, prodigandosi in tre rimonte di spessore. L’Italia ha sconfitto la Polonia con un perentorio 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: domani (domenica 28 settembre, ore 12.30) gli azzurri scenderanno in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per affrontare la Bulgaria nel match che metterà in palio il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GIGANTI! Un’Italia immensa spazza via la corazzata Polonia e torna in finale ai Mondiali di volley!