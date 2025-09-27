GIGANTI! Un’Italia immensa spazza via la corazzata Polonia e torna in finale ai Mondiali di volley!
Li abbiamo travolti. Li abbiamo demoliti. Li abbiamo surclassati. Li abbiamo tramortiti con un gioco a tutto campo, picchiando forte in attacco, insistendo al servizio, alzando le barricate a muro, migliorando l’efficienza difensiva, non mollando nei momenti più difficili, prodigandosi in tre rimonte di spessore. L’Italia ha sconfitto la Polonia con un perentorio 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: domani (domenica 28 settembre, ore 12.30) gli azzurri scenderanno in campo a Pasay City (Manila, Filippine) per affrontare la Bulgaria nel match che metterà in palio il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giganti - italia
La Cgil e i suoi giganti. Storie e personaggi di Corso Italia 25
Voleva smettere due volte, ora lotta coi giganti: Diouf, il lungo che l'Italia non ha mai avuto
Palazzo dei Giganti, il consigliere comunale Pasquale Spataro aderisce a Fratelli d'Italia
Matteo con un gesto ha conquistato Tokyo! Dopo la splendida vittoria contro Jaume Munar, Berrettini ha sorpreso tutti con un gesto che molti fan dell'anime hanno riconosciuto immediatamente: il saluto di Attack on Titan (L'Attacco dei Giganti, in italiano)! - facebook.com Vai su Facebook
Gli orologi smart appena presentati dal giganti introducono diversi aggiornamenti davvero utili, dalla maggiore autonomia alle notifiche sull'ipertensione - X Vai su X