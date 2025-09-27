Giampiero Mughini vende la sua collezione di libri | Non ho soldi è necessario Nessuno mi vuole in tv

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampiero Mughini racconta in un'intervista di essere costretto a dover vendere la sua collezione di libri, con edizioni rarissime, pur di racimolare del denaro, visto che da parte ha solo "miserie" e in tv non lo chiama più nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

