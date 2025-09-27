Giampiero Mughini vende la sua collezione di libri | Non ho soldi è necessario Nessuno mi vuole in tv

Giampiero Mughini racconta in un'intervista di essere costretto a dover vendere la sua collezione di libri, con edizioni rarissime, pur di racimolare del denaro, visto che da parte ha solo "miserie" e in tv non lo chiama più nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giampiero - mughini

“Costretto a venderli, un colpo al cuore”. Giampiero Mughini choc: sparito dalla tv, come vive oggi

Tra i venticinquemila volumi amati e inseguiti, gli amici scomparsi, la televisione interrotta e il denaro inteso come libertà, Giampiero Mughini mette in vendita il museo di se stesso. L'intervista di Salvatore Merlo è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.il - X Vai su X

Riconoscere la Palestina: sì o no? Ecco come la pensa Giampiero Mughini - facebook.com Vai su Facebook

Giampiero Mughini vende la sua collezione di libri: “Non ho soldi, è necessario. Nessuno mi vuole in tv” - Giampiero Mughini racconta in un'intervista di essere costretto a dover vendere la sua collezione di libri, con edizioni rarissime, pur di racimolare del ... Da fanpage.it

Senza più i soldi della tivù Mughini vende i libri amati. Un racconto di amicizia e denaro - Tra i venticinquemila volumi amati e inseguiti, gli amici scomparsi, la televisione interrotta e il denaro inteso come libertà, Giampiero Mughini mette in vendita il museo di sé stesso. Scrive ilfoglio.it