Giallo nella notte | uomo accoltellato al fianco

Giallo a Fiumicino, alle porte di Roma. Un uomo è stato ferito a coltellate ed è stato trasportato in ospedale, dove non sarebbe in pericolo di vita. L'intervento della polizia intorno alle 2:00 della notte fra venerdì 26 e sabato 27, fra via della Torre Clementina e via del Canale, nella zona. 🔗 Leggi su Romatoday.it