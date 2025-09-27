Giallo a Civitavecchia cadavere alla deriva nel porto | potrebbe essere un surfista disperso
Un cadavere è stato trovato questa mattina nel porto di Civitavecchia. Si tratterebbe del corpo di un uomo trascinato dalle forti correnti marine: indagini in corso per identificarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giallo - civitavecchia
Il giallo della banchina 10 - Spuntano i primi dettagli sulla persona che questa mattina è stata ritrovata senza vita all’interno del porto di Civitavecchia, nei pressi della banchina numero 10. Segnala trcgiornale.it