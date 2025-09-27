Giaccherini | Prima di Giaccherinho facevo l’operaio e ho rischiato di morire Conte fondamentale per me Euro 2016 | una Nazionale bellissima

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giaccherini e quello che è stato il suo passato calcistico tra europei e Antonio Conte Emanuele Giaccherini oggi è un apprezzato opinionista di Dazn. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua vita e quanto più di ogni altro Antonio Conte sia stato importante per la sua carriera. LA FABBRICA – «Era il 2000, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giaccherini prima di giaccherinho facevo l8217operaio e ho rischiato di morire conte fondamentale per me euro 2016 una nazionale bellissima

© Calcionews24.com - Giaccherini: «Prima di Giaccherinho facevo l’operaio e ho rischiato di morire. Conte fondamentale per me. Euro 2016: una Nazionale bellissima»

In questa notizia si parla di: giaccherini - prima

giaccherini prima giaccherinho facevoGiaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..." - L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5. Riporta gazzetta.it

giaccherini prima giaccherinho facevoGiaccherini: "Oggi il Milan giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive" - 45 per il terzo turno di Serie A, il Milan ospiterà il Bologna a San Siro. Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Prima Giaccherinho Facevo