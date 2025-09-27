Giaccherini | Che fatica fare l' operaio A Conte devo tutto In campo ho rischiato di morire
L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5.30, capii cos'era il lavoro vero. All'inizio avevo una Ford con 250mila km: umile come me. A Euro2016 dopo il gol cercai i miei genitori in tribuna, e prima del rigore contro la Germania ho visto la vita passarmi davanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: giaccherini - fatica
Giaccherini esalta Bastoni: «Sono suo fan, faccio fatica a trovare giocatori forti come lui. Lo reputo…»
Antonio #Conte ai microfoni Mediaset dopo Napoli-Modena: “Il 3-4-2-1 è il modulo giusto? L’anno scorso hanno giocato con il 4-3-3 e sono arrivati decimi, prendendo 48 gol e facendo fatica. Con questo sistema hai più copertura, potendo implementare il gioc - facebook.com Vai su Facebook
Giaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..." - L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5. Scrive gazzetta.it