Giaccherini | Che fatica fare l' operaio A Conte devo tutto In campo ho rischiato di morire

L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5.30, capii cos'era il lavoro vero. All'inizio avevo una Ford con 250mila km: umile come me. A Euro2016 dopo il gol cercai i miei genitori in tribuna, e prima del rigore contro la Germania ho visto la vita passarmi davanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

