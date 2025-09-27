Giaccherini | Che fatica fare l' operaio A Conte devo tutto In campo ho rischiato di morire

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5.30, capii cos'era il lavoro vero. All'inizio avevo una Ford con 250mila km: umile come me. A Euro2016 dopo il gol cercai i miei genitori in tribuna, e prima del rigore contro la Germania ho visto la vita passarmi davanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giaccherini che fatica fare l operaio a conte devo tutto in campo ho rischiato di morire

© Gazzetta.it - Giaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..."

In questa notizia si parla di: giaccherini - fatica

Giaccherini esalta Bastoni: «Sono suo fan, faccio fatica a trovare giocatori forti come lui. Lo reputo…»

giaccherini fatica fare operaioGiaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..." - L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Fatica Fare Operaio