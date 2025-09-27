Ghost of Y?tei vs Ghost of Tsushima un video confronto mostra le migliorie e le mancanze del gioco PS5

L’analista ElAnalistadeBits ha pubblicato un video confronto che mette fianco a fianco Ghost of Y?tei e Ghost of Tsushima. L’uscita del nuovo titolo per PS5, prevista per il 2 ottobre 2025, è ovviamente molto attesa da una nutrita fetta di fan, con l’analisi in questione che offre uno sguardo tecnico meticoloso, sottolineando dove Y?tei riesce a migliorare tutta una serie di elementi del primo capitolo della serie Sucker Punch. Un contenuto utile per capire l’evoluzione del gioco, al di là del semplice impatto visivo dei trailer. Il confronto parte dai modelli dei personaggi, mostrando una cura maggiore nelle animazioni facciali e nei dettagli del corpo in Ghost of Yotei. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Y?tei vs Ghost of Tsushima, un video confronto mostra le migliorie e le mancanze del gioco PS5

