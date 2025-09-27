Genova si prepara alla grande adunata degli Alpini

Genovatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liguria si prepara ad accogliere la 97esima adunata nazionale degli Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio 2026 che prenderà il testimone da Biella. Liguria al lavoro per l'organizzazioneDopo il tradizionale passaggio della stecca, che nella scorsa edizione ha sancito l’offerta del capoluogo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

