Genova la carica dei 25mila per la Flotilla | manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto

Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova carica 25mila flotillaGenova ancora in piazza per la Flotilla: la fiaccolata e il corteo a sostegno di Gaza - I lavoratori del Calp si dirigono verso ponte Etiopia per bloccare una nave della Zim, società israeliana, su cui sono stati segnalati 10 container con non ... Segnala ilsecoloxix.it

Genova, sabato 27 una nuova grande manifestazione a sostegno della Flotilla - Intanto fa discutere l'occupazione dell'università, con le foto del rettore Delfino, la ministra Bernini e la premier Meloni dentro un mirino ... Da rainews.it

