Genova la carica dei 25mila per la Flotilla | manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video
Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genova, presidio dei portuali contro la nave saudita carica di armi: “Non vogliamo lavorare in un hub di guerra”
Romoli su Talete: “Se fallisce diventa al 100% privata, Genova in carica fino all’ingresso del nuovo socio”
All’imbarco traghetti di Genova l’auto più carica dell’estate: il video della vacanza da incubo
Genova ancora in piazza per la Flotilla: la fiaccolata e il corteo a sostegno di Gaza - I lavoratori del Calp si dirigono verso ponte Etiopia per bloccare una nave della Zim, società israeliana, su cui sono stati segnalati 10 container con non ...
Genova, sabato 27 una nuova grande manifestazione a sostegno della Flotilla - Intanto fa discutere l'occupazione dell'università, con le foto del rettore Delfino, la ministra Bernini e la premier Meloni dentro un mirino ...