Genova decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata pro Gaza a Genova. "Non possiamo accettare di fare un passo indietro, siamo qui per dire a gran voce Palestina libera" ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis. "Non diciamo solo Palestina libera, ma diciamo stop al genocidio", ha aggiunto Salis . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - decine

Genova, spaccio e inquilini in nero, le fiamme gialle stangano decine di proprietari di casa furbetti

Bus Amt, orario invernale e scuole aperte: a Genova decine di corse rischiano di saltare

genova decine migliaia personeGenova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza - "Non possiamo accettare di fare un passo indietro, siamo qui per dire a gran voce Palestina libera" ha de ... adnkronos.com scrive

genova decine migliaia personeManifestazione per Gaza: decine di migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale, da Milano a Napoli - A Milano erano diecimila nonostante la pioggia, mentre a Roma è stata occupata la stazione Termini. Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Decine Migliaia Persone