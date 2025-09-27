Genova decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza

(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata pro Gaza a Genova. "Non possiamo accettare di fare un passo indietro, siamo qui per dire a gran voce Palestina libera" ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis. "Non diciamo solo Palestina libera, ma diciamo stop al genocidio", ha aggiunto Salis . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com