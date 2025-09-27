Genova camion resta incastrato vicino a ponte San Giorgio | Foto
Sino alle 12, blocco in via Perlasca: sul posto la polizia Locale per permettere all'autoarticolato di liberare la carreggiata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: genova - camion
SCONTRO CAMION-MOTO: FERITA RAGAZZA 20ENNE GENOVA. Incidente stradale alla Foce intorno alle ore 21,30 di ieri sera, martedì 23 settembre, dove un camion che trasportava un'imbarcazione si è scontrato con uno scooter di una ragazza 20enne. D - facebook.com Vai su Facebook
Schianto tra due auto e un camion in autostrada, ma è un'esercitazione https://ift.tt/3h2yeSE https://ift.tt/f4dPBex - X Vai su X
Genova, camion resta incastrato vicino a ponte San Giorgio - Il blocco in via Perlasca, sul posto la polizia Locale per permettere all'autoarticolato di liberare la carreggiata ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Tir rimane incastrato e blocca la strada, in tilt la viabilità a Campi - Forse un tentativo di inversione di marcia azzardato in un punto in cui, nonostante l'assenza di divieti, lo spazio di manovra non era sufficiente potrebbe essere la causa dell'incidente: nella notte ... Da primocanale.it