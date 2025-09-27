Genova arrestato il ladro che derubava i malati oncologici dopo che avevano fatto la chemioterapia

L'uomo, 51 anni, è accusato di una serie impressionante di furti. Prima di entrare in azione aspettava che i pazienti, sfiniti dalle cure, si addormentassero Le ultime vittime del ladro seriale che rubava negli ospedali di mezza Italia erano pazienti sottoposti al ciclo di chemioterapia, all’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

