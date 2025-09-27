Genova arrestato il ladro che derubava i malati oncologici dopo che avevano fatto la chemioterapia

L'uomo, 51 anni, è accusato di una serie impressionante di furti. Prima di entrare in azione aspettava che i pazienti, sfiniti dalle cure, si addormentassero Le ultime vittime del ladro seriale che rubava negli ospedali di mezza Italia erano pazienti sottoposti al ciclo di chemioterapia, all’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato il ladro che derubava i malati oncologici dopo che avevano fatto la chemioterapia

Derubava i pazienti all’Ist del San Martino, arrestato un 51enne - In particolare l’uomo, che già aveva commesso reati nei confronti di degenti di strutture sanitarie, mischiandosi tra i parenti durante l'orario di visita, si è introdotto nelle stanze di tre pazienti ... Si legge su ilsecoloxix.it

Derubava i pazienti che facevano chemioterapia in ospedale: arrestato 51enne a Genova - Un uomo di Genova è stato arrestato dalla polizia per furto pluriaggravato: aveva derubato dei pazienti chemioterapici. Secondo fanpage.it