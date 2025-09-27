Genova ancora in piazza per la Flotilla | Gaza brucia blocchiamo tutto Portuali bloccano varco Etiopia | Il racconto in diretta

I lavoratori del Calp si dirigono verso ponte Etiopia per bloccare una nave della Zim, società israeliana, su cui sono stati segnalati 10 container con non meglio identificate sostanze pericolose che dovrebbero essere caricati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

