Genova ancora in piazza per Gaza | fiaccolata e veglia di preghiera ampia partecipazione

Genovatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova per Gaza in un sabato 27 settembre denso di appuntamenti, con il clou in serata, un'ampia partecipazione alla fiaccolata che ha attraversato la città. Al pomeriggio c'è stata una manifestazione tra via Fanti d'Italia, zona Stazione Marittina, e San Benigno, ma anche l'assemblea dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - piazza

Piazza Fontane Marose a Genova, traffico rivoluzionato per i cantieri | Come cambia la viabilità

Città più inquinate d'Italia, come si piazza Genova: la classifica

Global Samud Flotilla verso Gaza, ieri a Genova in 40mila in piazza

genova piazza gaza fiaccolataGenova ancora in piazza per la Flotilla: la fiaccolata e il corteo a sostegno di Gaza - I lavoratori del Calp si dirigono verso ponte Etiopia per bloccare una nave della Zim, società israeliana, su cui sono stati segnalati 10 container con non ... Riporta ilsecoloxix.it

genova piazza gaza fiaccolataGenova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza - "Non possiamo accettare di fare un passo indietro, siamo qui per dire a gran voce Palestina libera" ha de ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Genova Piazza Gaza Fiaccolata