Genova ancora in piazza per Gaza | fiaccolata e veglia di preghiera ampia partecipazione
Genova per Gaza in un sabato 27 settembre denso di appuntamenti, con il clou in serata, un'ampia partecipazione alla fiaccolata che ha attraversato la città. Al pomeriggio c'è stata una manifestazione tra via Fanti d'Italia, zona Stazione Marittina, e San Benigno, ma anche l'assemblea dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Global Samud Flotilla verso Gaza, ieri a Genova in 40mila in piazza
