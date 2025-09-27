Genova ancora in migliaia per la Flotilla | manifestanti bloccano varco Etiopia Il corteo sotto l' Università | Il racconto in diretta | Foto
I lavoratori del Calp si dirigono verso ponte Etiopia per bloccare una nave della Zim, società israeliana, su cui sono stati segnalati 10 container con non meglio identificate sostanze pericolose che dovrebbero essere caricati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genova si fa sentire, migliaia di persone rompono il silenzio per Gaza in via Balleydier | Video
Aiuti per Gaza, migliaia di persone alla fiaccolata. Salis: "Orgogliosa di essere sindaca di Genova"
Gaza, a Genova porto bloccato per sciopero Usb e migliaia ai cortei
Genova per la Palestina, corteo e fiaccolata per le vie della città. Portuali bloccano varco Etiopia - 30, come previsto, la fiaccolata annunciata dai portuali del Calp e da Music for Peace in sostegno alla Global Sumud ... Segnala telenord.it
Sciopero per Gaza, tre cortei a Genova. Bloccati due varchi portuali, in migliaia in piazza - Il primo corteo è partito da via Balbi passando per piazza Acquaverde, via Andrea Doria, via San Benedetto, via Buozzi, via Milano, via di Francia, via Albertazzi e San Benigno. Scrive primocanale.it