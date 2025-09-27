Genoa-Lazio otto assenti | capitolini a pezzi
Il Genoa va a caccia della prima vittoria in campionato contro la Lazio. Vieira è reduce dal successo netto in Coppa Italia con l'Empoli, secondo di fila nella competizione, ma vuole iniziare a correre anche in Serie A. Il Grifone nell'ultimo turno è stato beffato dal Bologna, sconfitto dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: genoa - lazio
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale
Col Genoa per la Lazio è emergenza in mediana: tutte le possibili soluzioni per Sarri
Dall'Empoli alla Lazio: GENOA ecco le nuove certezze! Intanto in #COPPAITALIA avanti tutta #genoalazio #coppaitalia #genoaempoli https://youtube.com/live/RX9vAodJkME?si=Ln5LP0b9E2a-A6xa… via @YouTube - X Vai su X
? L’ultima volta contro il Genoa #GenoaLazio #AvantiLazio - facebook.com Vai su Facebook
Genoa - Lazio, i precedenti con l'arbitro Ayroldi. L'ultima volta... - Sono otto in totale le partite dirette dal fischietto pugliese con la Lazio in campo e il bilancio ... Riporta lalaziosiamonoi.it
Lazio, i precedenti con l’arbitro Ayroldi: bilancio super favorevole - Lazio, i precedenti con l’arbitro Ayroldi: bilancio super favorevole alla squadra di Sarri verso la gara contro il Genoa In una settimana carica di tensione, polemiche e cattive notizie, la Lazio si a ... Si legge su lazionews24.com