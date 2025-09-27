Genoa-Lazio lunedì 29 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La sfida di Marassi tra il Genoa e la Lazio chiude ufficialmente la quinta giornata del campionato di Serie A. Ad oggi si tratta di un confronto di bassa classifica, tra due formazioni che hanno incontrato evidenti difficoltà in questo avvio di stagione. Partiamo dai padroni di casa, che ancora non sono riusciti a vincere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

Col Genoa per la Lazio è emergenza in mediana: tutte le possibili soluzioni per Sarri

