Gen Z e lavoro | dall’identikit del capo ideale ai pregiudizi da smontare

Empatico e indulgente. Pronto a sostenere la squadra. E libero di manifestare le proprie vulnerabilità. È così che la Gen Z descrive il capo ideale: un manager autorevole e in grado di instaurare un rapporto sano e produttivo con gli altri. Senza perdere mai di vista l’ equilibrio fra lavoro e vita privata, vero caposaldo della filosofia di vita dei nativi digitali. In una parola, le competenze attitudinali (o come si usa dire oggi, soft skill) del leader ideale si possono riassumere nella Daring Leadership o direzione audace, come scrive Brené Brown, podcaster e docente presso il Graduate College of Social Work dell’Università di Houston. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gen Z e lavoro: dall’identikit del capo ideale ai pregiudizi da smontare

Il MENU DI SETTEMBRE: SABATO 27: primo sabato senza lavoro dall'estate. La proposta alimentare del mio menu è generale, non vi conosce, non sa quali siano i vostri gu

