Gazzetta dello Sport | Politano l’uomo che unisce Spalletti e Conte | Simbolo di continuità e maturazione

Napolipiu.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> NAPOLI – Un tempo a Milano non riuscì a trovare la giusta empatia tattica con Antonio Conte. Era il gennaio 2020 e Matteo Politano decise di lasciare l’Inter per abbracciare il Napoli. Da allora la sua carriera ha cambiato rotta: una Coppa Italia, due scudetti, il ruolo di esterno offensivo nel 4-3-3 e ora un nuovo orizzonte sotto la guida proprio di Conte. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la parabola di Politano è il segno di una trasformazione che nel calcio è possibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

